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Политика

В Пензенской области до сих пор не назначен и. о. губернатора

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Иван Белозерцев до сих пор остается губернатором Пензенской области. По состоянию на 11:00 указ о его отставке пока не опубликован открытыми источниками правовой информации.

Исполняющего обязанности главы региона в местном правительстве также назначить пока не могут. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, при сложившихся обстоятельствах правительство не имеет правовых оснований для назначения и. о. губернатора, потому что не располагает документом о том, что «действующий глава региона не может сейчас исполнять свои обязанности».

«Принять на региональном уровне такое решение невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. При этом такое решение может быть принято на федеральном уровне», - уточняет издание.

Мероприятия, еще на прошлой неделе внесенные в повестку дня на 22 марта, провел председатель правительства Николай Симонов. Состоялась и планерка в режиме ВКС с главами муниципальных образований области. На ней Симонов проанализировал итоги визита губернатора в Сурск и призвал к исполнению всех 35 поручений Ивана Белозерцева, сделанных им после визита в Городищенский район.

Губернатора задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Источник — www.interfax.ru
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Гость||

Стрючкова надо отпустить пусть в пензе будет блуд и пьянство

Гость||

не надо тянуть резину пора нового

Гость||

Назначьте доктора Менгеле. Сможет продолжить дело предыдущего.

Гость||

Как хорошо начинается весна. Бурные потоки талых вод очищают землю от мусора и прочего д...

Гость||

Где защитники Губернатора - ведь их было под 80% на выборах всего лишь несколько месяцев назад? Или это просто нарисовали такие проценты - впрочем, как всегда в современной России((

Гость||

Коттедж Рябихиной под плотным наблюдением?)))))))))

Гость||

Назначай!

Гость||

ну как же так?

Кто теперь будет по понедельникам веселить в инстраграме прямым эфиром?

Гость||

Гость писал(a):

Где защитники Губернатора - ведь их было под 80%
А что, для простого народа он был нормальный губер. Кто же знал что там всякие подставы...

Гость||

Гость писал(a):

А что, для простого народа он был нормальный губер. Кто же знал что там всякие подставы...
Иван Александрович, у вас в СИЗО не отобрали смартфон?

Гость||

Гость писал(a):

Где защитники Губернатора - ведь их было под 80% на выборах всего лишь несколько месяцев назад? Или это просто нарисовали такие проценты - впрочем, как всегда в современной России((
Вбросили.

Гость||

Симонов, где станки с ЗИФа???

Гость||

Гость писал(a):

Симонов, где станки с ЗИФа???
ПЕНЗАИНФОРМ.28.04.2017|11:01.ЭкономикаПензенская область выкупила станки, принадлежавшие «ЗИФ Плюс».«Мы выкупили станки, чтобы их не растащили, и сейчас они находятся в собственности Пензенской области. Но рабочая документация по выпуску продукции для военно-промышленного комплекса находится в Минобороны РФ. Есть намерение отдать ее в другие регионы, на другие предприятия, но я работаю и с Минобороны, и с «Ростехом» - добиваюсь, чтобы документы были переданы нам. Ряд пензенских предприятий ВПК готов восстановить производство», - сообщил губернатор. https://www.penzainform.ru/news/economics/2017/04/28/penzenskaya_oblast_vikupila_stanki_prinadlezhavshie_zif_plyus.html

Гость||

Дину на царство! Она достойная.

Гость||

Гость писал(a):

Дину на царство! Она достойная.
Как реальная ипостась товарища Ивана, вполне годится.

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Имя: Гость
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