В Пензенской области до сих пор не назначен и. о. губернатора

22.03.2021 | 11:22

Иван Белозерцев до сих пор остается губернатором Пензенской области. По состоянию на 11:00 указ о его отставке пока не опубликован открытыми источниками правовой информации.

Исполняющего обязанности главы региона в местном правительстве также назначить пока не могут. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, при сложившихся обстоятельствах правительство не имеет правовых оснований для назначения и. о. губернатора, потому что не располагает документом о том, что «действующий глава региона не может сейчас исполнять свои обязанности».

«Принять на региональном уровне такое решение невозможно и потому, что постановление о назначении врио должен подписывать действующий губернатор. При этом такое решение может быть принято на федеральном уровне», - уточняет издание.

Мероприятия, еще на прошлой неделе внесенные в повестку дня на 22 марта, провел председатель правительства Николай Симонов. Состоялась и планерка в режиме ВКС с главами муниципальных образований области. На ней Симонов проанализировал итоги визита губернатора в Сурск и призвал к исполнению всех 35 поручений Ивана Белозерцева, сделанных им после визита в Городищенский район.

Губернатора задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.