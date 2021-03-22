Политика

Белозерцев возглавил губернаторскую повестку с позитивным поводом

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил рейтинг фонда «Петербургская политика» за 15-21 марта 2021 года. По словам экспертов, на федеральном уровне прозвучала инициатива Белозерцева о «социальных поездах», с которой он выступил на оперативном совещании в правительстве 9 марта.

В пресс-службе кабмина уточнили, что речь шла о решении проблемы теневой занятости.

«Люди не должны страдать от серых зарплат и выплат в конвертах. Нам нужны официальные рабочие места. В сельской местности семьи могут создавать крестьянско-фермерские хозяйства, используя помощь государства - это будет большой плюс», - пояснил губернатор.

Он потребовал активнее информировать жителей Пензенской области о возможностях получения грантовой поддержки на открытие КФХ.

«Проработайте вопрос курсирования «социальных поездов». Нужно, чтоб выезжали специалисты, объясняли гражданам, какие есть перспективы, как составить бизнес-план, какие необходимы документы», - поручил Белозерцев заместителю председателя правительства Денису Бубнову.

В результате тема «социальных поездов» позволила Белозерцеву подняться на первую строчку федерального рейтинга. При этом в конце недели его имя прозвучало в негативном контексте - в отношении губернатора возбудили уголовное дело.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В результате тема «социальных поездов» позволила Белозерцеву подняться на первую строчку федерального рейтинга.
ну вот те раз

Гость||

Сначала электрички отменили, потом автобусы стали ездить не каждый день а 2раза в неделю. Чтобы в сельской местности жить нужно ведь не только работать. Скорая к маме ехала 4часа!!!

Гость||

В очередной раз опозорил Пензенскую область. Радует одно - в последний.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В результате тема «социальных поездов» позволила Белозерцеву подняться на первую строчку федерального рейтинга.
Да-да, таки приехал к нему походу такой поезд, с мигалками и маски-шоу. На этой теме он и поднялся :-)

Гость||

Все ,чтобы он ни делал пойдет против него его вся пенза НЕНАВИДИТ

Гость||

В понимании Белозерцева ликвидация троллейбусного сообщения в городе Пензе тоже позитивный повод. А чтобы что-то ликвидировать надо это что-то сначала развалить.

Гость||

Гость писал(a):

Все ,чтобы он ни делал пойдет против него его вся пенза НЕНАВИДИТ
В городе Пензе за Белозерцева проголосовало всего навсего чуть более 90 тысяч человек.

Гость||

В Пензенском регионе не было такого никогда, и вот опять.

Гость||

Да никто за него не голосовал.Как можно голосовать за человека,который развалил и перевёл на коррупционную составляющую всю область.Клан Сопрано по пензенски,а не семья.

Гость||

ОН НАЖИВАЛСЯ НА СТРАДАНИЯХ БОЛЬНЫХ И ГОРЕ РОДСТВЕННИКОВ, ЗВЕРСТВО ФАШИСТКОЕ КАКОЕ!

Гость||

Странное совпадение 500 умерших от ковида и 500 миллионов в шкафу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил рейтинг фонда «Петербургская политика» за 15-21 марта 2021 года.
МАРАЗМ

Гость||

Вся Пенза рада, что его арестовали. Вот сколько хорошего он людям поделал.

Гость||

15 лет строго режима гаду.

Гость||

Салют будет?

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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