Белозерцев возглавил губернаторскую повестку с позитивным поводом

22.03.2021 | 10:17

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил рейтинг фонда «Петербургская политика» за 15-21 марта 2021 года. По словам экспертов, на федеральном уровне прозвучала инициатива Белозерцева о «социальных поездах», с которой он выступил на оперативном совещании в правительстве 9 марта.

В пресс-службе кабмина уточнили, что речь шла о решении проблемы теневой занятости.

«Люди не должны страдать от серых зарплат и выплат в конвертах. Нам нужны официальные рабочие места. В сельской местности семьи могут создавать крестьянско-фермерские хозяйства, используя помощь государства - это будет большой плюс», - пояснил губернатор.

Он потребовал активнее информировать жителей Пензенской области о возможностях получения грантовой поддержки на открытие КФХ.

«Проработайте вопрос курсирования «социальных поездов». Нужно, чтоб выезжали специалисты, объясняли гражданам, какие есть перспективы, как составить бизнес-план, какие необходимы документы», - поручил Белозерцев заместителю председателя правительства Денису Бубнову.

В результате тема «социальных поездов» позволила Белозерцеву подняться на первую строчку федерального рейтинга. При этом в конце недели его имя прозвучало в негативном контексте - в отношении губернатора возбудили уголовное дело.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

В настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.