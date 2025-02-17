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Общество

Пензенская область опередила Саратовскую по качеству жизни

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Пензенская область за год улучшила свои позиции в рейтинге регионов РФ по качеству жизни. Она переместилась с 32-й строки на 31-ю из 85.

Исследование ежегодно проводят эксперты ria.ru. При расчете анализируются несколько десятков показателей: уровень доходов населения и его образования, рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, экологические и климатические условия и т. д.

За 2024-й Пензенская область получила 57,861 рейтингового балла. В 2023-м было 56,132.

В рейтинге регион опередила соседняя Ульяновская область. Она теперь на 30-м месте. Другие соседи расположились в списке значительно ниже.

Так, Саратовская область оказалась на 38-й строке, Тамбовская - на 45-й, Мордовия - на 46-й.

Наивысшее качество жизни в России в Москве. Столица стала лидером рейтинга, получив 84,085 балла. На 2-м месте - Санкт-Петербург (83,388).

Наихудшее качество жизни в Ингушетии (84-е место, 34,085 балла) и Тыве (85-е место, 30,123).

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