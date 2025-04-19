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Происшествия

У ночного клуба на Московской пьяный хулиган приставал к прохожим

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Поздним вечером пятницы, 18 апреля, в Пензе возле ночного клуба на улице Московской, на который поступает масса нареканий, вновь произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранителей.

На записи, размещенной в Сети, видно, как сотрудники ОМОН и полицейские проводят задержание гражданина. В конфликте, вероятно, также участвуют молодой человек и девушка.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области, в 23:33 представители силовых структур, патрулировавшие улицу Московскую, получили сообщение о нетрезвом мужчине возле увеселительного заведения. По словам очевидцев, он вел себя агрессивно, нецензурно ругался и приставал к прохожим.

Стражи порядка прибыли на место, задержали 26-летнего нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На ночной клуб, рядом с котором произошло задержание, неоднократно жаловались местные жители, вопрос поднимали даже депутаты гордумы. Правонарушения там фиксируют регулярно.

Так, поздним вечером 31 марта рядом с увеселительным заведением произошла массовая драка. Несколько человек избили одного, упавшего на брусчатку.

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Источник — видео «Пенза новости»
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