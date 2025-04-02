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Общество

Банк «Кузнецкий» вошел в топ-100 российских банков по числу офисов

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Согласно данным портала Brobank.ru, банк «Кузнецкий» вошел в топ-100 российских кредитных организаций по числу офисов, заняв 58-е место, а по итогам регионального рейтинга по Приволжскому федеральному округу оказался на 14-й позиции. Исследование было подготовлено на основе статистики Банка России по состоянию на 20.03.2025.

«На текущий момент филиальная сеть банка «Кузнецкий» насчитывает 31 офис в Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и Республике Чувашия. В условиях интенсивной цифровизации банковских процессов не все категории клиентов по разным причинам готовы активно использовать сервисы дистанционного банковского обслуживания.

Мы продолжаем развивать традиционные офисы, чтобы быть ближе к клиентам, которые в отделениях банка могут в любое удобное время воспользоваться широким перечнем финансовых услуг и продуктов», - отметил председатель правления Михaил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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