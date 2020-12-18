Вячеслав Космачев досрочно сложит с себя полномочия депутата Заксобра

18.12.2020 | 10:39

В понедельник, 21 декабря, депутаты Законодательного собрания Пензенской области рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий их коллеги Вячеслава Космачева.

Основанием для этого стало личное заявление. «Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в связи c назначением меня на государственную должность заместителя председателя правительства Пензенской области», - говорится в нем.

До назначения зампредом регионального правительства Вячеслав Космачев работал главным врачом Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. На новом посту ему поручено курировать вопросы здравоохранения.

В сентябре 2017 года был избран депутатом Заксобра по партийному списку от «Единой России». Он входил в комитет по социальной политике и в состав президиума регионального парламента.