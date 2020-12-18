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Политика

Вячеслав Космачев досрочно сложит с себя полномочия депутата Заксобра

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В понедельник, 21 декабря, депутаты Законодательного собрания Пензенской области рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий их коллеги Вячеслава Космачева.

Основанием для этого стало личное заявление. «Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва в связи c назначением меня на государственную должность заместителя председателя правительства Пензенской области», - говорится в нем.

До назначения зампредом регионального правительства Вячеслав Космачев работал главным врачом Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. На новом посту ему поручено курировать вопросы здравоохранения.

В сентябре 2017 года был избран депутатом Заксобра по партийному списку от «Единой России». Он входил в комитет по социальной политике и в состав президиума регионального парламента.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

жулики..лишь бы не работать

Гость||

я думаю у него зарплата не 15 тыс

Гость||

Какой толк от этих кураторов? Есть министры. Деньги народные прожирать? Тогда бы уж по 2, по 3 куратора ставили бы на одно направление. Все равно один смех.

Имя: Гость
Комментарий:

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