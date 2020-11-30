Здравоохранение: Никишин остается министром, Космачев назначен зампредом

30.11.2020 | 10:20

Главный врач Пензенской областной больницы Вячеслав Космачев назначен заместителем председателя правительства. Он будет курировать вопросы, связанные со здравоохранением. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время еженедельной планерки в понедельник, 30 ноября.

«Нам надо более эффективно решать вопросы кадрового обеспечения, оснащения оборудованием, повышения квалификации врачей», - нацелил глава региона.

Космачева он назвал человеком, знающим здравоохранение и умеющим взаимодействовать и с правительством, и с врачами, и с минздравом.

Решение вернуть в правительство должность зампреда, курирующего вопросы здравоохранения, Белозерцев также мотивировал возросшей из-за пандемии нагрузкой.

На посту министра здравоохранения остается Александр Никишин.

«Нужно уделить внимание работе, которую озвучил Президент России Владимир Путин. Численность постоянного населения у нас сокращается, эту проблему надо решать, а доступность медицины играет важнейшую роль», - подчеркнул Белозерцев.

Он уточнил, что надо продолжить модернизацию действующих и строительство новых объектов здравоохранения, совершенствовать систему оказания первичной и высокотехнологичной помощи больным, контролировать обеспеченность лекарствами и другие значимые вопросы.