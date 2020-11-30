Сетевое издание|18+|Понедельник|30 ноя 2020|11:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

Политика

Здравоохранение: Никишин остается министром, Космачев назначен зампредом

Печать

Главный врач Пензенской областной больницы Вячеслав Космачев назначен заместителем председателя правительства. Он будет курировать вопросы, связанные со здравоохранением. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев во время еженедельной планерки в понедельник, 30 ноября.

«Нам надо более эффективно решать вопросы кадрового обеспечения, оснащения оборудованием, повышения квалификации врачей», - нацелил глава региона.

Космачева он назвал человеком, знающим здравоохранение и умеющим взаимодействовать и с правительством, и с врачами, и с минздравом.

Решение вернуть в правительство должность зампреда, курирующего вопросы здравоохранения, Белозерцев также мотивировал возросшей из-за пандемии нагрузкой.

На посту министра здравоохранения остается Александр Никишин.

«Нужно уделить внимание работе, которую озвучил Президент России Владимир Путин. Численность постоянного населения у нас сокращается, эту проблему надо решать, а доступность медицины играет важнейшую роль», - подчеркнул Белозерцев.

Он уточнил, что надо продолжить модернизацию действующих и строительство новых объектов здравоохранения, совершенствовать систему оказания первичной и высокотехнологичной помощи больным, контролировать обеспеченность лекарствами и другие значимые вопросы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Уже все стало ясно что Буртасия буде убита до конца... А затем "посадки".... Космачев -это тот же Савельев, такие медицине нужны, они умеют пилить.....

Гость||

Врaнье прололжaется дaльше(((

Гость||

Численность населения сокращается. Численность чиновников растет. Это главный итог работы биа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главный врач Пензенской областной больницы Вячеслав Космачев назначен заместителем председателя правительства. Он будет курировать вопросы, связанные со здравоохранением.
Ещё одного к кормушке посадили. Вот оно истинное сокращение чиновников,после него они множатся.

Гость||

Да и в Обл. Больнице можно неплохо кормиться и пилить.

Гость||

У вас,что новых личностей нет,привлеките молодежь,что вы старьем трясете.Или здесь все схвачено,а молодые свое мнение будут высказывать.

Гость||

а кто стал главврачом областной больницы?

Гость||

Развалил областную больницу и смылся. В правительстве работать не нужно там нужно бла-бла как паз для Космачева

Гость||

И что, он отписки не будет плодить как Рябухина? Сомневаюсь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте