Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Пензенцы стали чаще ругать и реже хвалить губернатора в соцсетях

Печать

В понедельник, 14 декабря, Центр политической конъюнктуры России опубликовал очередной рейтинг губернаторов по уровню негатива и позитива в соцсетях.

В ноябре, как отметили исследователи, глава Пензенской области Иван Белозерцев упоминался пользователями реже по сравнению с октябрем. Тут он занял 48-ю позицию (-9) с результатом 6 804 сообщения.

«Вторая волна пандемии прошла мимо глав российских регионов. Незначительный рост их упоминаемости в социальных сетях в начале октября сменился довольно резким снижением количества постов, в ноябре зафиксировано наименьшее количество упоминаний губернаторов с апреля 2020 года», - отмечает cpkr.ru.

Что касается тональности упоминаний Иван Белозерцева, то по доле позитивных сообщений он занял 53-ю позицию с показателем 3,34%. В октябре была 9-я с результатом 10,73%, в сентябре - 37-я (7,29%), в августе тоже 9-я, но с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я.

Лидером рейтинга стал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (19,68%), на последнем месте по традиции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (1,09%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 52-й строчке с показателем 4,06%. В октябре негатива было меньше, губернатор занимал 56-ю строчку (3,74%), в сентябре - 24-ю (7,80%), в августе - 43-ю, в июле - 69-ю, в июне - 64-ю.

Антирейтинг возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин (15,29%), на последнем месте - глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков (0,74%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

«Декабрь традиционно считается менее активным в информационном плане месяцем, граждане начинают готовиться к большим праздникам. Поэтому в случае отсутствия серьезных потрясений показатели упоминаемости могут упасть еще сильнее», - предупреждает cpkr.ru.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
0
0
0
0
 
Гость||

заслуга Белозверцева в том что он есть такой, а могло быть еще хуже.

Гость||

А назовите причину, по которой его можно хвалить?

Анекдот. Ещё когда шли выборА, так относились. Но местным чинушам и олигархату он удобен, к тому , он - "плотьотплоти" едровский . Вот и протолкнули его, нарисовав чуть не - 90/90 процентов.

Гость||

Да модераторше Пензаинформа он доплачивает на печеньки рублей по 50, а в итоге вон всё в ажуре, остаются одни хвалебные оды! Мелочь, а всем приятно!

Гость||

Гость писал(a):

заслуга Белозверцева в том что он есть такой, а могло быть еще хуже.
принцип управления стадом: не будете слушаться - станет хуже (варианты на выбор: вернутся 90-е, придут коммунисты, продукты в магазинах исчезнут, американцы нас завоюют и т.д.)

Гость||

Гость писал(a):

в итоге вон всё в ажуре
Не привирайте.

пензинфо и модеры тут, ещё нормально фильтруют. Если почитать что тут пишут в комментах, в принципе, можно получить реальную инфу о происходящем в области и настроениях. А иначе вообще издание прикроют.

Гость||

Гость писал(a):

заслуга Белозверцева в том что он есть такой, а могло быть еще хуже.
хуже кажется просто не куда

Гость||

Гость писал(a):

принцип управления стадом: не будете слушаться - станет хуже (варианты на выбор: вернутся 90-е, придут коммунисты, продукты в магазинах исчезнут, американцы нас завоюют и т.д
все перечисленно меня лично совершенно не пугает

Гость||

Гость писал(a):

пензинфо и модеры тут, ещё нормально фильтруют. Если почитать что тут пишут в комментах, в принципе, можно получить реальную инфу о происходящем в области и настроениях. А иначе вообще издание прикроют
не пензаинформ молодцы красава, верно подмечено, на гране фола

Гость||

Назовите хоть одно большое дело, которое принесло благо для жителей области.

Гость||

Да Вы что?!?! Как его тьфу, можно ругать то тьфу ё? Он же тьфу тьфу, делает всё правильно тьфу тьфу тьфу!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
принцип управления стадом: не будете слушаться - станет хуже (варианты на выбор: вернутся 90-е, придут коммунисты, продукты в магазинах исчезнут, американцы нас завоюют и т.д
все перечисленно меня лично совершенно не пугает
самое интересное что все это уже произошло: 90-е и не уходили, только бандиты теперь в погонах, коммунисты не уходили, а стали называться единой Россией, качественных продуктах давно нет, а американцы завоевали нас лет 30 назад, а иначе как объяснить что наша экономика полностью завязана на долларе.

Гость||

Гость писал(a):

Назовите хоть одно большое дело, которое принесло благо для жителей области.
Ликвидация троллейбусного двихения.

Гость||

мне кажется его уже шестой год ругают изо дня в день.

Гость||

СПАСИБО ГУБЕРНАТОРУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ!!!

Гость||

СПАСИБО ГУБЕРНАТОРУ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ХАПРЕМОНТ!!!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте