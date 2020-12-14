Пензенцы стали чаще ругать и реже хвалить губернатора в соцсетях

14.12.2020 | 14:07

В понедельник, 14 декабря, Центр политической конъюнктуры России опубликовал очередной рейтинг губернаторов по уровню негатива и позитива в соцсетях.

В ноябре, как отметили исследователи, глава Пензенской области Иван Белозерцев упоминался пользователями реже по сравнению с октябрем. Тут он занял 48-ю позицию (-9) с результатом 6 804 сообщения.

«Вторая волна пандемии прошла мимо глав российских регионов. Незначительный рост их упоминаемости в социальных сетях в начале октября сменился довольно резким снижением количества постов, в ноябре зафиксировано наименьшее количество упоминаний губернаторов с апреля 2020 года», - отмечает cpkr.ru.

Что касается тональности упоминаний Иван Белозерцева, то по доле позитивных сообщений он занял 53-ю позицию с показателем 3,34%. В октябре была 9-я с результатом 10,73%, в сентябре - 37-я (7,29%), в августе тоже 9-я, но с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я.

Лидером рейтинга стал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (19,68%), на последнем месте по традиции врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (1,09%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 52-й строчке с показателем 4,06%. В октябре негатива было меньше, губернатор занимал 56-ю строчку (3,74%), в сентябре - 24-ю (7,80%), в августе - 43-ю, в июле - 69-ю, в июне - 64-ю.

Антирейтинг возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин (15,29%), на последнем месте - глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков (0,74%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

«Декабрь традиционно считается менее активным в информационном плане месяцем, граждане начинают готовиться к большим праздникам. Поэтому в случае отсутствия серьезных потрясений показатели упоминаемости могут упасть еще сильнее», - предупреждает cpkr.ru.