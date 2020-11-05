Ивана Белозерцева стали чаще хвалить в соцсетях

05.11.2020 | 11:35

Центр политической конъюнктуры России продолжает составлять цифровые портреты глав регионов и в четверг, 5 ноября, опубликовал рейтинг губернаторов по уровню негатива в соцсетях за октябрь.

«Вторая волна пандемии коронавируса и ответные на нее действия региональных властей привели к значительному увеличению количества упоминаний глав субъектов в социальных сетях. Пользователи обсуждают эффективность принимаемых мер и персональные решения губернаторов», - отмечает cpkr.ru.

В целом по числу упоминаний в соцсетях за октябрь Иван Белозерцев занял 39-е место из 85, опустившись на 10 позиций по сравнению с сентябрем (8 139 сообщений против 10 159). Однако положительных отзывов оказалось больше, чем отрицательных, это тоже отличает второй месяц осени от первого, когда ситуация была противоположной.

По количеству позитивных сообщений Иван Белозерцев занял 9-ю строчку с результатом 10,73% (в сентябре была 37-я с показателем 7,29%, в августе тоже 9-е, но с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я). Лидером рейтинга стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (18,98%), на последнем месте - врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (0,54%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 56-й строчке с результатом 3,74% (в сентябре была 24-я с показателем 7,80%, в августе - 43-я, в июле - 69-я, в июне - 64-я). Антирейтинг возглавил глава Республики Алтай Олег Хорохордин (25,63%), на последнем месте - глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов (0,35%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

Исследователи пришли к выводу, что «рост заболеваемости не ведет к росту негатива; общая доля негативных упоминаний снизилась, а лидеры среди губернаторов по этому показателю упоминаются в негативном ключе не в связи с коронавирусом, а по другим причинам».

Поздним вечером 4 ноября Иван Белозерцев сообщил своим подписчикам в соцсетях, что заразился коронавирусом и переходит на дистанционный режим работы. Пользователи стали желать ему скорейшего выздоравления.