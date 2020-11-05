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Политика

Ивана Белозерцева стали чаще хвалить в соцсетях

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Центр политической конъюнктуры России продолжает составлять цифровые портреты глав регионов и в четверг, 5 ноября, опубликовал рейтинг губернаторов по уровню негатива в соцсетях за октябрь.

«Вторая волна пандемии коронавируса и ответные на нее действия региональных властей привели к значительному увеличению количества упоминаний глав субъектов в социальных сетях. Пользователи обсуждают эффективность принимаемых мер и персональные решения губернаторов», - отмечает cpkr.ru.

В целом по числу упоминаний в соцсетях за октябрь Иван Белозерцев занял 39-е место из 85, опустившись на 10 позиций по сравнению с сентябрем (8 139 сообщений против 10 159). Однако положительных отзывов оказалось больше, чем отрицательных, это тоже отличает второй месяц осени от первого, когда ситуация была противоположной.

По количеству позитивных сообщений Иван Белозерцев занял 9-ю строчку с результатом 10,73% (в сентябре была 37-я с показателем 7,29%, в августе тоже 9-е, но с результатом 14,11%, в июле - 21-я, в июне - 80-я). Лидером рейтинга стал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (18,98%), на последнем месте - врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (0,54%).

По доле негативных сообщений Иван Белозерцев оказался на 56-й строчке с результатом 3,74% (в сентябре была 24-я с показателем 7,80%, в августе - 43-я, в июле - 69-я, в июне - 64-я). Антирейтинг возглавил глава Республики Алтай Олег Хорохордин (25,63%), на последнем месте - глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов (0,35%): отрицательных отзывов о нем было меньше всего.

Исследователи пришли к выводу, что «рост заболеваемости не ведет к росту негатива; общая доля негативных упоминаний снизилась, а лидеры среди губернаторов по этому показателю упоминаются в негативном ключе не в связи с коронавирусом, а по другим причинам».

Поздним вечером 4 ноября Иван Белозерцев сообщил своим подписчикам в соцсетях, что заразился коронавирусом и переходит на дистанционный режим работы. Пользователи стали желать ему скорейшего выздоравления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
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Гость||

Это статья лучшая! Вызов принят! Погнали!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако положительных отзывов оказалось больше, чем отрицательных
Ну так сам, наверное, строчит целыми днями хвалебные отзывы о себе. Наемные тролли опять же.

Гость||

ПРАВИЛЬНО, ОН МОЛОДЕЦ!!!

Гость||

Ни одного губернатора никто и никогда хвалить не будет на все 100%, так как должность обязывает быть под постоянным недовольством избирателей.

Гость||

Гость писал(a):

ПРАВИЛЬНО, ОН МОЛОДЕЦ!!!
Что ж вы, Иван Александрович, о себе - в третьем лице?

Гость||

Закрытие детского санатория Солнышко в г.Пенза, уничножение кабинетов долечивания во ВСЕЙ Пензенской области, замена бордюров в областном центре вместо ремонта дорог в области, отмена дет.пособий при рождении двоен и троен, провальная мусорная реформа, уничножение троллейбусов в г.Пенза - СПАСИБО ВАМ! ВЫ МОЛОДЕЦ!!!

Гость||

отмена ставки логопеда в 1х классах школ области

Гость||

Гость писал(a):

Ну так сам, наверное, строчит целыми днями хвалебные отзывы о себе. Наемные тролли опять же.
При том за бюджетные деньги...

Гость||

Гость писал(a):

СПАСИБО ВАМ! ВЫ МОЛОДЕЦ!!!
у него еще 5 лет впереди. исправит ;)

Гость||

Увеличение бюджета на прославления себя любимого в СМИ и сниженеи затрат на звдравоохранение - СПАСИБО!

Гость||

Да кто его хвалит? Клака наемная, холуи проплаченные. За что его хвалить? За бездействие и нерешительность в период роста заражённых? За увеличение поборов на капремонт? За проезд в загаженных, необрабатываемых маршрутках? За бурый мост, за вырубку зелени, за вездесущие бордюры? Ну, если и за это надо благодарить... Спасибо вам за наше счастливое бытие......

Гость||

Постройка Собора вместо ремонта больниц в г.Белинский, г.Сердобск, г.Колышлей, с.Богословка - СПАСИБО ВАМ!!!!

Гость||

А пензаинфлрм не является соц сетью? Что- то здесь с хвалебными одами для него не очень!

Гость||

Переселение за 101км жителей целого мкр без мед.обслуживания и тарнпорта - СПАСИБО ВАМ!

Гость||

Наша пензенская земля – частица родной страны, и мы, пензенцы, всегда были вместе с нею во всех ее начинаниях и свершениях, в горе и радости, в борьбе и победах. Тяжелое наследие досталось нам от царского самодержавия, Пензенская губерния была одной из самых нищих, забитых и отсталых провинций старой России. Подавляющее большинство трудящихся было безграмотным, полукустарная промышленность базировалась на примитивной технике, почти половина земли принадлежала помещикам, сельское хозяйство велось с помощью сох, косуль и деревянных борон. В губернии действовали сотни кабаков, церквей и монастырей, насчитывалось 15 тысяч служителей религиозных культур. В то же время, имелось только 14 народных домов и 35 библиотек, один врач приходился на 50 тысяч жителей. Неурожаи, голод, массовые эпидемии были постоянным бичом трудящихся.

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