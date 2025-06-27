Олег Мельниченко: Мы ведем работу со всеми регионами Белоруссии

27.06.2025 | 14:16

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие во встрече глав верхних палат парламентов России и Белоруссии с руководителями субъектов страны.

«Особое внимание уделялось сотрудничеству на региональном уровне, которое председатель Совета Федерации РФ Валентина Ивановна Матвиенко назвала фундаментом Союзного государства. Мы достигли серьезного уровня, но потенциал у нас еще огромен, отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Ивановна Кочанова», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

По его словам, развитию всестороннего партнерства способствуют межрегиональные и межмуниципальные соглашения, договоры о побратимстве.

Пензенская область ведет работу со всеми регионами Белоруссии, подчеркнул губернатор. «У нас тесные связи с Брестской областью, основанные на общей исторической памяти, достаточно высокие объемы сотрудничества с Минской областью», - уточнил он.

Олег Мельниченко добавил, что есть перспективы в развитии промышленной кооперации и сделаны первые шаги в импортозамещении. «Наша главная задача - полностью реализовать существующий потенциал», - резюмировал глава региона.