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Политика

Олег Мельниченко: Мы ведем работу со всеми регионами Белоруссии

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие во встрече глав верхних палат парламентов России и Белоруссии с руководителями субъектов страны.

Олег Мельниченко: Мы ведем работу со всеми регионами Белоруссии

«Особое внимание уделялось сотрудничеству на региональном уровне, которое председатель Совета Федерации РФ Валентина Ивановна Матвиенко назвала фундаментом Союзного государства. Мы достигли серьезного уровня, но потенциал у нас еще огромен, отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Ивановна Кочанова», - рассказал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Олег Мельниченко: Мы ведем работу со всеми регионами Белоруссии

По его словам, развитию всестороннего партнерства способствуют межрегиональные и межмуниципальные соглашения, договоры о побратимстве.

Пензенская область ведет работу со всеми регионами Белоруссии, подчеркнул губернатор. «У нас тесные связи с Брестской областью, основанные на общей исторической памяти, достаточно высокие объемы сотрудничества с Минской областью», - уточнил он.

Олег Мельниченко: Мы ведем работу со всеми регионами Белоруссии

Олег Мельниченко добавил, что есть перспективы в развитии промышленной кооперации и сделаны первые шаги в импортозамещении. «Наша главная задача - полностью реализовать существующий потенциал», - резюмировал глава региона.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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