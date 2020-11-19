19 дней: пензенцы удивились быстрому выздоровлению губернатора

19.11.2020 | 08:18

Пензенцы отреагировали на сообщение Ивана Белозерцева о выздоровлении от коронавирусной инфекции и удивились тому, сколько времени это потребовало. Он рассказал о положительном тесте 4 ноября, а 18-го поделился планами отправиться в командировку в Москву.

«Как здорово, а простой человек болеет долго. Все-таки, или есть для чиновников лекарство, или же они не болели. Только пиар для народа», - написала в комментариях в Instagram одна из интернет-пользовательниц.

Глава региона ответил: «19 дней - это не быстро, а лекарств пока особых нет, увы».

Несколько человек выразили мнение, что командировка в такой ситуации может быть опасна как для губернатора, так и для окружающих.

«Очень рады, что вас вылечили. Расскажите, поделитесь с народом, чем вас лечили. Список лекарств. Второй месяц лечимся и краев не видно. Выписывают уже от балды, авось поможет. А вас за 10 дней на ноги поставили, да даже позволили выехать в самый зараженный город», - удивилась жительница области.

«А как же те, кто вокруг... Вы не опасны в плане заражения окружающих (если это ковид)?» - поинтересовалась еще одна подписчица.

«Не опасен», - ответил губернатор.

Также пользователи рассказали ему о проблемах с лекарствами и затягиванием госпитализации, а также попросили закрыть школы на дистанционное обучение.

Еще одна пензячка поделилась, что уже месяц не может выйти из дома, поскольку не получила результаты мазка.