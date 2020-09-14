В Пензенской области завершается подсчет голосов после выборов

14.09.2020 | 07:13

В Пензенской области после выборов губернатора и довыборов в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу подсчитали более 98% голосов.

По данным регионального избиркома на 6:33, за действующего губернатора Ивана Белозерцева («Единая Россия») проголосовали 78,70% избирателей (446 678 человек), за Олега Шаляпина (КПРФ) - 8,22% (48 080 человек), за Александра Васильева (ЛДПР) - 5,57% (31 623 человека), за Анну Очкину («Справедливая Россия») - 4,46% (25 288 голосов), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) - 1,47% (8 341 голос).

На довыборах в Госдуму Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 153 252 голоса, Александр Трутнев (КПРФ) - 32 385, Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 18 664, Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 18 557, Фатима Хугаева («Коммунисты России») - 10 551, Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 10 350.

Явка на избирательных участках в Пензенской области составила 53,8%.