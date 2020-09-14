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Политика

В Пензенской области завершается подсчет голосов после выборов

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В Пензенской области после выборов губернатора и довыборов в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу подсчитали более 98% голосов.

По данным регионального избиркома на 6:33, за действующего губернатора Ивана Белозерцева («Единая Россия») проголосовали 78,70% избирателей (446 678 человек), за Олега Шаляпина (КПРФ) - 8,22% (48 080 человек), за Александра Васильева (ЛДПР) - 5,57% (31 623 человека), за Анну Очкину («Справедливая Россия») - 4,46% (25 288 голосов), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) - 1,47% (8 341 голос).

На довыборах в Госдуму Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 153 252 голоса, Александр Трутнев (КПРФ) - 32 385, Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 18 664, Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 18 557, Фатима Хугаева («Коммунисты России») - 10 551, Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 10 350.

Явка на избирательных участках в Пензенской области составила 53,8%.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Кошмар

Гость||

Ну и отлично. Продолжаем работать!

Гость||

Ну и отлично. Продолжаем работать! Вообще не надо было тратиться на какие-то выборы, а деньги потратить на облагораживание улиц.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.09.2020 07:22|

Ну и отлично. Продолжаем работать! Вообще не надо было тратиться на какие-то выборы, а деньги потратить на облагораживание улиц.

Согласен полностью. Лучше бы зарплату полиции и нацгвардии подняли, да СИЗО новых настроили, а то в старых этим свиньям, которые вечно всем недовольны, уже места не хватает.

Гость||

На следующих выборах хочу ,чтоб победил Александр Синюков, а че норм мужик.

Гость||

зачем нужны эти выборы, все ровно как в Москве решат так и будет.

Гость||

Народ имеет ту власть, которую заслуживает. Как-то так...

Гость||

Никто не поверит что Белезорцев взял на выборах 80 %.

Гость||

Тихий ужас....

Гость||

Здесь не принято задавать вопросы,здесь принято всегда брать под козырек и любить родину.Так было при царях, при ссср,так сейчас и так будет.Мы живём от революции к революции,к сожалению.

Имя: Гость
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