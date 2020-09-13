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Политика

Пензенский избирком озвучил явку за два дня голосования

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В воскресенье, 13 сентября, избирательная комиссия Пензенской области обнародовала промежуточные итоги явки на выборы. Данные опубликованы на официальной странице избиркома в Instagram.

За два дня досрочного голосования свои голоса за кандидатов в Госдуму по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу отдали 184 050 человек (это чуть больше 34% от общего числа избирателей, живущих в округе). 106 756 из них пришли в помещения для голосования.

На выборах губернатора досрочно проголосовали более 41% избирателей - 433 583 человека (в том числе 239 668 приняли решение на избирательных участках).

При этом общая численность избирателей в Пензенской области на 1 июля 2020 года, по данным облизбиркома, составляла 1 055 315 человек.

Избирательные участки будут работать до 20:00. После начнется подсчет голосов.

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Гость||

Молодцы бюджетники. Не забыли бы отчитаться руководству.

Гость||

Народ за народного губернатора.Поздравляем!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

свои голоса за одного из кандидатов в Госдуму по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу отдали 184 050 человек
Только за одного отдают?

Гость||

За кого, мы хотим услышать фамилию этого счастливца.

Гость||

Шо , уже можно поздравить новоиспеченного ..или будем ждать, сдавай!

Имя: Гость
Комментарий:

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