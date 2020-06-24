Избирательные участки Пензы готовы принять голосующих

24.06.2020 | 19:48

К приходу желающих выразить одобрение или протест поправкам в Конституцию избирательные участки Пензы готовы.

«С 25 июня по 30-е будут работать в стационарных условиях на участке с 9:00 до 15:00 каждого дня, а 1 июля все участки будут работать с 8:00 до 20:00 традиционно, как раньше это делали», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Процедура похожа на обычные выборы, но борьба с COVID-19 внесла в нее свою специфику.

«Одноразовые перчатки, маски, антисептические средства и одноразовая ручка. На входе будет коврик с дезраствором, после чего избиратель приглашается к столу членов избирательной комиссии», - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 27 Алла Мансимова.

Куда встать дальше, подскажет разметка.

Пензенцев попросят приспустить маску, чтобы удостоверить личность, затем предложат поставить отметку в книге избирателей, что бюллетень получен. Далее останется только проголосовать.

Кабинки открытого типа соответствуют рекомендации Роспотребнадзора. Заполненный листок человек опустит в переносную урну.

«После закрытия участка все бюллетени будут запакованы в сейф-пакет, потом составляется акт о количестве проголосовавших в этот день», - пояснила Алла Мансимова.

Всего в регионе организовано 1 085 избирательных участков. Проголосовать можно также на дому, создадут и специальные открытые площадки.