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Политика

Избирательные участки Пензы готовы принять голосующих

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К приходу желающих выразить одобрение или протест поправкам в Конституцию избирательные участки Пензы готовы.

«С 25 июня по 30-е будут работать в стационарных условиях на участке с 9:00 до 15:00 каждого дня, а 1 июля все участки будут работать с 8:00 до 20:00 традиционно, как раньше это делали», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Процедура похожа на обычные выборы, но борьба с COVID-19 внесла в нее свою специфику.

«Одноразовые перчатки, маски, антисептические средства и одноразовая ручка. На входе будет коврик с дезраствором, после чего избиратель приглашается к столу членов избирательной комиссии», - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 27 Алла Мансимова.

Куда встать дальше, подскажет разметка.

Пензенцев попросят приспустить маску, чтобы удостоверить личность, затем предложат поставить отметку в книге избирателей, что бюллетень получен. Далее останется только проголосовать.

Кабинки открытого типа соответствуют рекомендации Роспотребнадзора. Заполненный листок человек опустит в переносную урну.

«После закрытия участка все бюллетени будут запакованы в сейф-пакет, потом составляется акт о количестве проголосовавших в этот день», - пояснила Алла Мансимова.

Всего в регионе организовано 1 085 избирательных участков. Проголосовать можно также на дому, создадут и специальные открытые площадки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Может ли избирательная комиссия прокомментировать обязаловку досрочно проголосовать для бюджетников? Или нужно задавать вопросы ЦИК, или прокуратуре, или Навальному? Объясните?

Гость||

Как досрочно проголосовать? Голосование длится неделю, никаких досрочных вариантов нет.

Гость||

ох ты, какая тетя кудрявая, я влюбился!!!

Гость||

19.52!Я- частное лицо, попробуйте на тел горячей линии 8-800-100-09-72 до 22 мск.Только не с волонтерами, а потребуйте соединить вас с юристами и тд Там на этом телефоне представители разных полит организаций могут быть.Или завтра с 9 утра туда куда вы написали, но не в Пензе. В ЦИК тоже горячая линия есть. Кроме этого есть оппозиционные полит партии-туда о нарушениях сообщайте

Гость||

Памфилова сказала,что все уже принято.Как это понять?Это,что,фарс?

Гость||

Я не понимаю голосование тайное.Какие открытые кабинки?

Имя: Гость
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