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Политика | Кристине Бабыниной вручили удостоверение депутата гордумы

20.12.2019|10:19
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В пятницу, 20 декабря, на шестой сессии Пензенской городской думы седьмого созыва поприветствовали нового депутата - Кристину Бабынину.

Ей достался мандат Виктора Кувайцева, которому пришлось отказаться от депутатского кресла в связи с назначением на должность первого заместителя правительства области.

О том, кто займет место 35-го народного избранника в выборном органе, стало известно 10 декабря на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

По закону кандидатура могла быть предложена из числа претендентов, включенных в общую часть списка либо территориальную группу, в которую входил предыдущий народный избранник. В итоге члены президиума выдвинули кандидатуру Кристины Бабыниной - студентки Саратовской государственной юридической академии, специалиста Ленинского местного отделения партии.

Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил Кристине Бабыниной удостоверение депутата городской думы, соответствующий значок и поздравил с назначением.

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Гость|20.12.2019 10:30|

В Древнем Риме коня, было дело, в сенат приводили...

Гость|20.12.2019 10:30|

Этот выбор подвел черту.

Гость|20.12.2019 10:32|

Опять от этих ...

Гость|20.12.2019 10:37|

Смазливая мордовочка

Гость|20.12.2019 10:41|

В Думе депутаты ,кроме коммунистов,боятся голосовать в открытую,прячась за электронкой.Они голоса свои отдают,как воруют.

Гость|20.12.2019 11:00|

Наглая, ограниченная, блатная девочка.

Гость|20.12.2019 11:15|

Позорище. Ну собственно другого, от партии жуликов и воров никто и не ожидал.

Гость|20.12.2019 11:17|

Почему пишите Саратовская академия???? Даже не ПГУ, а какой то филиал московский.

1226

Гость|20.12.2019 11:18|

Позорище, давайте школьникам передавать мандат, они тоже смогут.... Тьфу... Противно. И будут объяснять, что народ ничего не понимает.

Гость|20.12.2019 11:20|

penzainform.ru писал(a):

Ей достался мандат

Гость|20.12.2019 11:20|

А Маша - избирателей обдураша где?

Выпрашивает очередной гранд на свою мега-стройку?

Гость|20.12.2019 11:21|

В канун нового високосного года, в Единой России есть такая традиция - мандатами меняться...

Имя: Гость
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