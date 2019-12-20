20.12.2019 | 10:19

В пятницу, 20 декабря, на шестой сессии Пензенской городской думы седьмого созыва поприветствовали нового депутата - Кристину Бабынину.

Ей достался мандат Виктора Кувайцева, которому пришлось отказаться от депутатского кресла в связи с назначением на должность первого заместителя правительства области.

О том, кто займет место 35-го народного избранника в выборном органе, стало известно 10 декабря на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

По закону кандидатура могла быть предложена из числа претендентов, включенных в общую часть списка либо территориальную группу, в которую входил предыдущий народный избранник. В итоге члены президиума выдвинули кандидатуру Кристины Бабыниной - студентки Саратовской государственной юридической академии, специалиста Ленинского местного отделения партии.

Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил Кристине Бабыниной удостоверение депутата городской думы, соответствующий значок и поздравил с назначением.