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Политика | Стало известно, кому достанется депутатский мандат Виктора Кувайцева

10.12.2019|14:43
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Во вторник, 10 декабря, на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» решился вопрос о том, кому же достанется мандат депутата Пензенской городской думы седьмого созыва, принадлежавший Виктору Кувайцеву.

По закону кандидатура могла быть предложена из числа претендентов, включенных в общую часть списка либо территориальную группу, в которую входил предыдущий народный избранник, поясняется на официальном сайте партии.

В итоге члены президиума выдвинули кандидатуру Кристины Бабыниной - студентки Саратовской государственной юридической академии, специалиста Ленинского местного отделения партии.

«Кристина достойно прошла путь от предварительного голосования до дня выборов и победила в конкурентной борьбе в составе региональной группы. Молодежь готова поддерживать своего кандидата и с ее помощью транслировать инициативы и проекты, важные для молодого поколения», - заявила член президиума Ульяна Безрукова.

В ближайшее время соответствующие документы будут направлены в городскую избирательную комиссию.

Виктор Кувайцев после победы «ЕР» на выборах 8 сентября прошел в думу по единому избирательному округу. До этого времени он занимал должность главы администрации Пензы.

28 октября губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о назначении бывшего мэра на должность первого заместителя председателя областного правительства.

После этого Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от депутатского мандата, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.

29 ноября думцы прекратили его полномочия задним числом. До передачи мандата другому кандидату представительный орган работает в составе 34 человек вместо 35.

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Гость|10.12.2019 14:55|

Кто эти молодые дамы?

Гость|10.12.2019 15:08|

Кувайцеву удачи! Хороший человек!

Гость|10.12.2019 15:08|

Кто эти молодые дамы?

завидуй молча!

Гость|10.12.2019 15:11|

Гость писал(a):

Кувайцеву удачи! Хороший человек!
Докажи.

Гость|10.12.2019 15:13|

penzainform.ru писал(a):

«Кристина достойно прошла путь от предварительного голосования до дня выборов и победила в конкурентной борьбе в составе региональной группы.
Больше всех накорябала хвалебных од на пензаинформе в адрес папы гомосека?

Имя: Гость
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