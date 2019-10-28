28.10.2019 | 15:13

Они поменялись местами - бывший первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, избранный главой администрации города, и Виктор Кувайцев, теперь занявший кресло Андрея Вячеславовича. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Хочу поблагодарить Виктора Николаевича за очень большую работу, которую он провел в городе вместе со своей командой. Работа главы администрации города Пензы очень тяжелая, непростая. Задач очень много», - отметил он.

Отныне решать их предстоит Андрею Лузгину. От волнения или от чего-то еще новый мэр Пензы на совещании сильно побледнел. Не смог не отметить это даже губернатор, сказавший, что глава администрации сидит с матовым лицом.

Между тем в прошлой должности Лузгин добился хороших результатов. Например, в 2019-м область стала лидером в России по числу запущенных инвестиционных проектов. Андрей Вячеславович курировал не только эту сферу.

«Взаимодействовал с федеральным центром по участию региона во многих программах и проектах. Уверен, что этот опыт поможет ему в новой должности», - сообщил Иван Белозерцев.

Виктору Кувайцеву предстоит работать по ряду направлений, главное из них - реализация национальных проектов.