Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|20:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Политика | Виктор Кувайцев поменялся должностями с Андреем Лузгиным

28.10.2019|15:13
Печать

Они поменялись местами - бывший первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, избранный главой администрации города, и Виктор Кувайцев, теперь занявший кресло Андрея Вячеславовича. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Хочу поблагодарить Виктора Николаевича за очень большую работу, которую он провел в городе вместе со своей командой. Работа главы администрации города Пензы очень тяжелая, непростая. Задач очень много», - отметил он.

Отныне решать их предстоит Андрею Лузгину. От волнения или от чего-то еще новый мэр Пензы на совещании сильно побледнел. Не смог не отметить это даже губернатор, сказавший, что глава администрации сидит с матовым лицом.

Между тем в прошлой должности Лузгин добился хороших результатов. Например, в 2019-м область стала лидером в России по числу запущенных инвестиционных проектов. Андрей Вячеславович курировал не только эту сферу.

«Взаимодействовал с федеральным центром по участию региона во многих программах и проектах. Уверен, что этот опыт поможет ему в новой должности», - сообщил Иван Белозерцев.

Виктору Кувайцеву предстоит работать по ряду направлений, главное из них - реализация национальных проектов.

0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 18:57|

По информации размещённой на интернет портале есть очень интересная статья. Сын Кувайцева снова напал на человека. Очень познавательная

Гость|28.10.2019 18:59|

Мерзкие мафиозные игрища.

Гость|28.10.2019 19:04|

Нац.проекты Кувайцеву достались, это чо, дет.дома, больницы, школы ..А Лузгину снег чистить в валенках...неравноценный обмен однако.

Гость|28.10.2019 19:19|

8 октября 2019, 15:26

Для пассажирских перевозок в Пензе приобретут 100 новых автобусов большой вместимости. На эти цели нужно не менее 900 млн рублей. Партию транспорта удастся приобрести у изготовителей не ранее будущего года.

Поручение о закупке автобусов дал губернатор Иван Белозерцев после повышения цен на проезд в общественном транспорте. Тогда он поручил также увеличить субсидии на льготный проезд. Из новых автобусов будет сформирован муниципальный автопарк. Сейчас муниципальный перевозчик обслуживает 2 из 59 маршрутов города.

Глава региона сообщил, что сейчас мэрия готова поучаствовать в программе по приобретению 100 автобусов большой вместимости, а областное правительство готово софинансировать эту покупку из регионального бюджета. Стоимость современного автобуса большого класса насчитывает около 11 млн рублей, но возможна скидка при условии субсидирования минпромторгом РФ. Тогда сумма уменьшится до 9 млн рублей.

Он также добавил, что купить автобусы можно будет в следующем году, так как на этой год у компаний-изготовителей производственную программу сформировали. Не менее важно и то, каким предприятием будут эксплуатироваться автобусы.

Гость|28.10.2019 19:48|

А что с сыном Кувайцева? Дело не возбудили?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 