Пожилая сердобчанка облила соседку зеленкой и получила штраф

В Сердобске к административной ответственности привлекли 72-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина облила зеленкой соседку.
Женщины поссорились из-за раздела придомовой территории. Пострадавшая посчитала, что ее человеческое достоинство унизили.
«Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», - сообщили в надзорном ведомстве.
Пенсионерке назначили штраф 3 000 рублей.
В марте 2024-го молодой пензенец облил зеленкой сотрудницу Сбера. По его словам, он действовал под влиянием мошенников. Те убедили горожанина, что нашли обманувшего его человека и его нужно пометить таким образом.
