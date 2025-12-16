Пожилая сердобчанка облила соседку зеленкой и получила штраф

16.12.2025 | 09:08

В Сердобске к административной ответственности привлекли 72-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина облила зеленкой соседку.

Женщины поссорились из-за раздела придомовой территории. Пострадавшая посчитала, что ее человеческое достоинство унизили.

«Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», - сообщили в надзорном ведомстве.

Пенсионерке назначили штраф 3 000 рублей.

В марте 2024-го молодой пензенец облил зеленкой сотрудницу Сбера. По его словам, он действовал под влиянием мошенников. Те убедили горожанина, что нашли обманувшего его человека и его нужно пометить таким образом.