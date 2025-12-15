Из жизни

Житель Пачелмского района заплатит 100 тысяч за ложный донос

Жителю Пачелмского района придется ответить рублем за заведомо ложное сообщение о преступлении.

В начале ноября мужчина, пребывая в изоляторе временного содержания, подал участковому уполномоченному заявление о краже 50 000 рублей с его банковского счета.

В преступлении он обвинил свою сожительницу, с которой был в разладе, сообщили в Пачелмском районном суде. В действительности женщина ничего со счетом не делала.

Принимая решение, суд учел смягчающие обстоятельства. В частности, обвиняемый сотрудничал со следствием, полностью признал вину и раскаялся.

В итоге пачелмца оштрафовали на 100 000 рублей.

