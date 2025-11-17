Из жизни

В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»

Печать
Telegram

Пензенской пенсионерке вернули деньги, которые она перевела мошенникам.

66-летняя женщина попалась на уловку аферистов и после звонка от «сотрудника правоохранительных органов» перечислила 60 000 рублей на указанный им «безопасный счет».

Осознав, что стала жертвой обмана, пензячка обратилась в прокуратуру. По ее заявлению провели проверку и возбудили уголовное дело.

Удалось установить, что деньги потерпевшей поступили на счет жителя Московской области.

«Прокурор в интересах женщины направил в Серпуховский городской суд Московской области заявление о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщили в прокуратуре Пензенского региона.

Пока шло рассмотрение дела, мужчина решил добровольно выплатить пенсионерке всю сумму - 80 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети