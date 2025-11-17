В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»

Пензенской пенсионерке вернули деньги, которые она перевела мошенникам.
66-летняя женщина попалась на уловку аферистов и после звонка от «сотрудника правоохранительных органов» перечислила 60 000 рублей на указанный им «безопасный счет».
Осознав, что стала жертвой обмана, пензячка обратилась в прокуратуру. По ее заявлению провели проверку и возбудили уголовное дело.
Удалось установить, что деньги потерпевшей поступили на счет жителя Московской области.
«Прокурор в интересах женщины направил в Серпуховский городской суд Московской области заявление о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщили в прокуратуре Пензенского региона.
Пока шло рассмотрение дела, мужчина решил добровольно выплатить пенсионерке всю сумму - 80 000 рублей.
Новости по теме
- В российском регионе шторм унес в море судно и опрокинул второе
- В Лунинском районе женщина нашла мужа на 40 лет моложе ради выплат
- Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников
- Пензенцу запретили катать людей в лодке
- В Пензе пенсионерка отдала мошенникам 22 миллиона рублей
- Пенсионеров приглашают в «Рубин» на суставную гимнастику
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
- В Тамалинском районе пьяный отец ранил сына ножом за его заботу
- В р. п. Башмаково подростку выплатят 30000 рублей за укус собаки
- Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова
Последние новости
- Пензячка получит почти 1 млн рублей за непостроенный дом
- Пензенцу запретили катать людей в лодке
- Кузнечанин пострадал в мебельном цехе и добился выплаты 300 000 руб.
- В Белинском наказали 25-летнюю любительницу тонировки
- В р. п. Башмаково подростку выплатят 30000 рублей за укус собаки
- Прокуратура добилась освещения пешеходного перехода на ул. Попова
- Каменец поплатился за затягивание срока отправки в армию
- В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны
- В Русском Камешкире исчезла свалка после вмешательства прокуратуры
- В Пензенском зоопарке поселилась зебра-циркачка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!