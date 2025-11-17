В Пензе пенсионерке вернули деньги, переведенные на «безопасный счет»

17.11.2025 | 12:07

Пензенской пенсионерке вернули деньги, которые она перевела мошенникам.

66-летняя женщина попалась на уловку аферистов и после звонка от «сотрудника правоохранительных органов» перечислила 60 000 рублей на указанный им «безопасный счет».

Осознав, что стала жертвой обмана, пензячка обратилась в прокуратуру. По ее заявлению провели проверку и возбудили уголовное дело.

Удалось установить, что деньги потерпевшей поступили на счет жителя Московской области.

«Прокурор в интересах женщины направил в Серпуховский городской суд Московской области заявление о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщили в прокуратуре Пензенского региона.

Пока шло рассмотрение дела, мужчина решил добровольно выплатить пенсионерке всю сумму - 80 000 рублей.