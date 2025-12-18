В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом

18.12.2025 | 17:31

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры в собственность государства вернется земельный участок площадью более 32 га.

Надзорный орган обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи незаконным, а зарегистрированного права частной собственности - отсутствующим.

Выяснилось, что администрация Городищенского района незаконно сформировала и продала юридическому лицу участок, в состав которого входят земли государственного лесного фонда и пруд, образованный на реке Можаровке.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства, подчеркнули в областной прокуратуре.