В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом

В Пензенской области после вмешательства прокуратуры в собственность государства вернется земельный участок площадью более 32 га.
Надзорный орган обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи незаконным, а зарегистрированного права частной собственности - отсутствующим.
Выяснилось, что администрация Городищенского района незаконно сформировала и продала юридическому лицу участок, в состав которого входят земли государственного лесного фонда и пруд, образованный на реке Можаровке.
Суд требования прокуратуры удовлетворил.
Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства, подчеркнули в областной прокуратуре.
