С подростка-велосипедиста взыскали почти полмиллиона после ДТП

В Спасске с несовершеннолетнего велосипедиста, попавшего в ДТП на трассе М-5, решили взыскать почти полмиллиона рублей.
Авария случилась на 455-м километре дороги в Зубово-Полянском районе Мордовии днем 29 июля 2023 года. Подросток пересек проезжую часть слева направо в неположенном месте и столкнулся с автомобилем.
Юноша получил травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью, однако, как было установлено, именно он нарушил ПДД. У водителя же не было возможности избежать столкновения, поэтому в возбуждении уголовного дела отказали.
После случившегося страховая компания выплатила автомобилисту 453 082 рубля в качестве возмещения нанесенного машине ущерба. Впоследствии фирма обратилась в суд с требованием взыскать эту сумму с виновника аварии.
Исследовав доказательства по делу, суд встал на сторону истца, обязав ответчика, помимо заявленной суммы, возместить и судебные расходы в размере 43 827 рублей.
«В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью либо в недостающей части родителем», - уточнили в Спасском районном суде.
