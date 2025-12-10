Из жизни

Руководителя студии танцев наказали за поездку с детьми в Самару

Печать
Telegram

В Пензе привлекли к ответственности руководителя студии танцев, который в октябре организовал поездку подопечных в Самару и обратно с нарушениями.

Дети побывали в другом городе с экскурсией. В обе стороны они добирались на пассажирском поезде.

Пензенская транспортная прокуратура выяснила, что руководитель студии не уведомил Роспотребнадзор о предстоящей поездке.

«Это могло негативно повлиять на деятельность контролирующих органов по надлежащему обеспечению условий соблюдения прав несовершеннолетних», - сообщили в надзорном органе.

Прокурор внес представление в учреждение культуры, потребовав не допускать таких нарушений в будущем.

Роспотребнадзор в свою очередь привлек руководителя студии танцев к административной ответственности за нарушение в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В качестве наказания ему вынесли предупреждение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети