Руководителя студии танцев наказали за поездку с детьми в Самару

В Пензе привлекли к ответственности руководителя студии танцев, который в октябре организовал поездку подопечных в Самару и обратно с нарушениями.
Дети побывали в другом городе с экскурсией. В обе стороны они добирались на пассажирском поезде.
Пензенская транспортная прокуратура выяснила, что руководитель студии не уведомил Роспотребнадзор о предстоящей поездке.
«Это могло негативно повлиять на деятельность контролирующих органов по надлежащему обеспечению условий соблюдения прав несовершеннолетних», - сообщили в надзорном органе.
Прокурор внес представление в учреждение культуры, потребовав не допускать таких нарушений в будущем.
Роспотребнадзор в свою очередь привлек руководителя студии танцев к административной ответственности за нарушение в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В качестве наказания ему вынесли предупреждение.
