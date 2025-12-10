Руководителя студии танцев наказали за поездку с детьми в Самару

10.12.2025 | 18:27

В Пензе привлекли к ответственности руководителя студии танцев, который в октябре организовал поездку подопечных в Самару и обратно с нарушениями.

Дети побывали в другом городе с экскурсией. В обе стороны они добирались на пассажирском поезде.

Пензенская транспортная прокуратура выяснила, что руководитель студии не уведомил Роспотребнадзор о предстоящей поездке.

«Это могло негативно повлиять на деятельность контролирующих органов по надлежащему обеспечению условий соблюдения прав несовершеннолетних», - сообщили в надзорном органе.

Прокурор внес представление в учреждение культуры, потребовав не допускать таких нарушений в будущем.

Роспотребнадзор в свою очередь привлек руководителя студии танцев к административной ответственности за нарушение в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В качестве наказания ему вынесли предупреждение.