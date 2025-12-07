В Чаадаевке спасатели вытащили собаку из колодца

В Чаадаевке сотрудники пожарно-спасательного центра пришли на помощь собаке, провалившейся в сточный колодец.
Вызов в 52-ю пожарно-спасательную часть поступил от жительницы поселка 4 декабря. Она пояснила, что ЧП случилось на улице Красноармейской.
Специалисты прибыли на место происшествия, спустились в колодец и вытащили оттуда обессилевшее и истощенное животное, сообщили в ППСЦ.
Спасатели регулярно получают подобные вызовы. В Пензе они приходили на помощь в июне трижды: собакам, которые упали в сточный колодец в 2-м Калужском проезде и глубокую яму в 3-м Батайском проезде, и котенку, застрявшему на балконе дома на Медицинской,
В конце мая сотрудники ППСЦ вытащили 3 котят из шахты воздуховода на улице Рахманинова. А в апреле вынесли собаку из затопленного погреба гаража в Складском переулке.
