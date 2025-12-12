Лунинец оскорбил чувства верующих после просмотра новостей в интернете

12.12.2025 | 12:56

В Лунинском районе вынесли приговор мужчине, который изготовил взрывчатое вещество. Кроме того, сельчанина признали виновным в оскорблении чувств верующих и публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу.

С 1 мая по 11 июня 2024 года мужчина по инструкции из интернета изготовил дымный порох. Однако настоящее взрывчатое вещество создать не получилось, так как «химик» отклонился от заданного состава.

Второе преступление сельчанин совершил 6 июня 2024 года после просмотра новостной ленты в Сети. Он нашел в Telegram сообщение с положительной оценкой высокого уровня рождаемости в регионах России с преимущественно исламским населением.

Решив принять участие в обсуждении, мужчина в разное время оставил 3 негативных комментария об объектах религиозного поклонения мусульман.

Слова сельчанина 21 февраля 2025 года заметили сотрудники полиции. Они и установили личность злоумышленника.

Мужчина полностью признал вину. Его приговорили к штрафу в размере 5 000 рублей и 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили в Лунинском районном суде.