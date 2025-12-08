Из жизни

Житель Спасска ответил за избиение жены из ревности

Спасский районный суд наказал 53-летнего местного жителя за рукоприкладство.

Днем 11 июня горожанин устроил своей супруге скандал на почве ревности. Сначала он обозвал женщину, потом нанес ей 6 ударов кулаком по лицу и голове, отчего та упала.

Свою вину агрессор признал, но пояснения давать отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя).

«По результатам рассмотрения данного дела он был признан виновным в нанесении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщили в Спасском районном суде.

При определении меры наказания смягчающими обстоятельствами стали признание вины и первое привлечение к ответственности за побои. В итоге ревнивца оштрафовали на 5 000 рублей.

Источник — фото pxhere.com
