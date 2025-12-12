У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля

12.12.2025 | 10:18

60-летний житель Пензы, имевший привычку садиться за руль нетрезвым, лишился двух автомобилей.

Утром 10 января этого года мужчина, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение, выпил и сел за руль Toyota Duet, чтобы поехать на работу.

Однако он привлек внимание сотрудников ГАИ, дежуривших на улицах города. Мужчину остановили и проверили. Освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составила 1,391 мг/л.

Мужчину отстранили от управления машиной. Транспорт забрали на спецстоянку.

Днем 11 марта пензенец сел пьяным за руль Mazda Premacy. Он отправился на родник за водой, но вновь был остановлен сотрудниками ГАИ.

Прибор показал, что концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе равнялась 0,630 мг/л. И эту машину у пензенца забрали и тоже отправили на спецстоянку.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся. Пояснил, что употреблял алкоголь в связи с наличием абстинентного синдрома», - сообщили в областной прокуратуре.

Пензенцу назначили штраф в размере 300 000 рублей и лишили водительских прав на 2 года. Обе иномарки конфисковали и обратили в доход государства.

Пока приговор не вступил в законную силу.