Криминал

У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля

Печать
Telegram

60-летний житель Пензы, имевший привычку садиться за руль нетрезвым, лишился двух автомобилей.

Утром 10 января этого года мужчина, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение, выпил и сел за руль Toyota Duet, чтобы поехать на работу.

Однако он привлек внимание сотрудников ГАИ, дежуривших на улицах города. Мужчину остановили и проверили. Освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составила 1,391 мг/л.

Мужчину отстранили от управления машиной. Транспорт забрали на спецстоянку.

Днем 11 марта пензенец сел пьяным за руль Mazda Premacy. Он отправился на родник за водой, но вновь был остановлен сотрудниками ГАИ.

Прибор показал, что концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе равнялась 0,630 мг/л. И эту машину у пензенца забрали и тоже отправили на спецстоянку.

У пензенца с тягой к спиртному забрали 2 автомобиля

«В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся. Пояснил, что употреблял алкоголь в связи с наличием абстинентного синдрома», - сообщили в областной прокуратуре.

Пензенцу назначили штраф в размере 300 000 рублей и лишили водительских прав на 2 года. Обе иномарки конфисковали и обратили в доход государства.

Пока приговор не вступил в законную силу.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото областной прокуратуры
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети