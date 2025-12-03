В Спасске бухгалтеру заплатили за упавшие на голову обломки кирпичей

Спасский районный суд обязал работодателя выплатить компенсацию 48-летней жительнице райцентра, пострадавшей при исполнении трудовых обязанностей.
Женщина, занимавшая должность главного бухгалтера, инспектировала гараж, расположенный на территории предприятия.
Во время осмотра помещения обвалилась кирпичная кладка фасада. Обломки со значительной высоты упали на голову и туловище сотрудницы, она получила травмы, сообщили в пресс-службе райсуда.
Судебно-медицинская экспертиза оценила нанесенный здоровью бухгалтера вред как легкий. Попытки решить вопрос компенсации напрямую с работодателем успехом не увенчались. Горожанка обратилась в областную трудовую инспекцию, но и эта мера результата не принесла.
Тогда женщина подала заявление в суд. Там исследовали доказательства и обязали работодателя возместить пострадавшей моральный вред (150 000 руб.), расходы на лечение (11 049,6 руб.) и судебные издержки (35 000 руб.).
Новости по теме
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- В Пензе сотрудника ОАО «РЖД» осудили за взятки
- Ряд граждан освободят от обязательных работ
- Вере Фейгиной продлили срок пребывания под домашним арестом
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- Пензенца наказали за финансирование общественного движения
- Житель Спасска отсудил у автосалона 80000 рублей за ненужную услугу
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- Суд не изменил приговор «вору в законе» из пензенской колонии
- В Пензе поймали вандала, изрисовавшего вагон поезда
Последние новости
- Пензенцы недовольны отсутствием павильона на Привокзальной площади
- Жительницу Колышлея оштрафовали за мат в адрес учителя
- Пензенский пенсионер оплатил 213 поездок чужой картой
- В Пензе спасли жизнь пациентке с аневризмой мозга
- Участнику СВО из Пензенской области установили протезы рук и ног
- В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары
- Пензенцы сломали уличную колонку на Шуисте
- В Пензе спасли мужчину, едва не погибшего от сальмонеллеза
- Зареченке отказали в пособии на грудного ребенка из-за одной мелочи
- Для лосей в Заречном установят шесть кормушек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!