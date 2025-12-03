В Спасске бухгалтеру заплатили за упавшие на голову обломки кирпичей

03.12.2025 | 17:30

Спасский районный суд обязал работодателя выплатить компенсацию 48-летней жительнице райцентра, пострадавшей при исполнении трудовых обязанностей.

Женщина, занимавшая должность главного бухгалтера, инспектировала гараж, расположенный на территории предприятия.

Во время осмотра помещения обвалилась кирпичная кладка фасада. Обломки со значительной высоты упали на голову и туловище сотрудницы, она получила травмы, сообщили в пресс-службе райсуда.

Судебно-медицинская экспертиза оценила нанесенный здоровью бухгалтера вред как легкий. Попытки решить вопрос компенсации напрямую с работодателем успехом не увенчались. Горожанка обратилась в областную трудовую инспекцию, но и эта мера результата не принесла.

Тогда женщина подала заявление в суд. Там исследовали доказательства и обязали работодателя возместить пострадавшей моральный вред (150 000 руб.), расходы на лечение (11 049,6 руб.) и судебные издержки (35 000 руб.).