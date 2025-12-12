В Мокшане вынесли приговор мужчине, бившемуся головой о стены в суде

39-летнего жителя Мокшанского района осудили за агрессивное поведение в суде. Он ударил пристава.
Преступление было совершено 6 февраля 2024 года. Мужчина вместе с матерью находился в помещении судебных участков мировых судей Мокшанского района. На неоднократные требования предъявить паспорт посетители не реагировали и вели себя агрессивно. Покинуть помещение мать и сын тоже отказывались.
Приставы предупредили, что сейчас наденут на них наручники. Когда они приступили к действиям, мужчина стал вырываться, падать спиной на лестничные ступеньки, биться головой о стены.
«Он же ударил пристава кулаком по голове, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы - сотрясения головного мозга, кровоподтека, которые расцениваются как легкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе судебной системы
«Мужчина вину не признал, пояснил, что удар он не наносил, а, напротив, это его избили судебные приставы», - уточнили в областной прокуратуре.
Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор был обжалован, коллегия по уголовным делам областного суда оставила его в силе.
