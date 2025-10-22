В ДТП на улице Суворова в Пензе пострадала женщина-водитель

22.10.2025 | 16:51

В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся на улице Суворова в среду, 22 октября.

По предварительным данным, в 11:05 в районе Юбилейной площади столкнулись 2 автомобиля - Renault Sandero Stepway и Chery Tiggo. За рулем первого находилась 34-летняя женщина, второго - 72-летний мужчина.

После удара Renault врезался в стойку светофора.

Женщина-водитель получила травмы. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, пояснили в областной ГАИ.