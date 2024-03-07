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Из жизни

В Пензе вороны атаковали неясыть: нужно ли вмешиваться

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Утром в четверг, 7 марта, читатель сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил об очередной сове в центре города.

«Во дворе дома № 40 на улице Московской вороны загоняли бедную сову, атакуют целой стаей», - рассказал он.

В подтверждение своих слов пензенец прислал фото неясыти, сидящей на ветке тополя. Вокруг расположились около двух десятков ворон.

За последнее время это не первое сообщение о совах в городе. Неясытей видели на улицах Суворова, Дзержинского, Бородина и в других районах Пензы.

Заместитель начальника охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Салагин рассказал, что в холодное время неясыти нередко залетают в населенные пункты в поисках корма.

«То, что неясыть сидит на ветке в окружении ворон, - нормальное явление, это типичное поведение для сов. Днем они отдыхают, в сумерки и ночное время активны. Вороны понимают, что хищная птица представляет для них угрозу, и путем нападения пытаются защититься. Но совы не реагируют на такие атаки. В таких ситуациях спасать сову не нужно, никто ее не заклюет», - прокомментировал он ситуацию.

По словам специалиста, бывает, что совы ударяются о что-либо и падают на землю. В таких случаях следует помочь птице - выпустить ее в среду обитания.

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