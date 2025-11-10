Происшествия

В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи

В Пензенской области с 3 по 9 ноября на автодорогах погибли два диких животных. Об этом сообщает региональный минлесхоз.

ДТП случились в Белинском и Пензенском районах, жертвами обеих аварий стали лосихи. Нанесенный охотничьему фонду ущерб оценен в 160 000 рублей.

«Соблюдение скоростного режима вблизи лесов - это наша общая ответственность. Каждый из нас может предотвратить беду, снизив скорость и будучи внимательными за рулем», - напомнили водителям в ведомстве.

Осенью у лесных копытных наступает сезон брачного гона. Они теряют осторожность, выбегают на трассы и попадают под колеса автомобилей.

В частности, в ночь с 13 на 14 октября у въезда в Кузнецк в ДТП погиб пятнистый олень, а 19 сентября сбили лося в Белинском районе. По оценке минлесхоза, ущерб составил 60 000 и 80 000 рублей соответственно.

Источник — pxhere.com
