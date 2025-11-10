В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи

В Пензенской области с 3 по 9 ноября на автодорогах погибли два диких животных. Об этом сообщает региональный минлесхоз.
ДТП случились в Белинском и Пензенском районах, жертвами обеих аварий стали лосихи. Нанесенный охотничьему фонду ущерб оценен в 160 000 рублей.
«Соблюдение скоростного режима вблизи лесов - это наша общая ответственность. Каждый из нас может предотвратить беду, снизив скорость и будучи внимательными за рулем», - напомнили водителям в ведомстве.
Осенью у лесных копытных наступает сезон брачного гона. Они теряют осторожность, выбегают на трассы и попадают под колеса автомобилей.
В частности, в ночь с 13 на 14 октября у въезда в Кузнецк в ДТП погиб пятнистый олень, а 19 сентября сбили лося в Белинском районе. По оценке минлесхоза, ущерб составил 60 000 и 80 000 рублей соответственно.
Новости по теме
- В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода
- В Пензенском районе обнаружен еще один очаг бешенства
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека
- В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом на улице Окружной
- В Иссе насмерть сбили водителя, стоявшего рядом с фурой
- Обязательную регистрацию кошек и собак хотят запустить в 2026 году
- На улице Окружной иномарка сбила пешехода
Последние новости
- В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей
- В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина
- В Пензе пропал дезориентированный пенсионер в сланцах
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- В Пензе ищут мужчину, пропавшего в сентябре
- В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода
- Прекращены поиски 10-летнего мальчика из Кузнецка
- В Пензенской области пропал 10-летний мальчик из Кузнецка
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!