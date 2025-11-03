В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине

В Сердобском районе инспекторы дорожно-патрульной службы пришли на выручку растерянной женщине, стоявшей у машины со спущенным колесом.
Полицейские заметили на дороге ВАЗ с включенной аварийной сигнализацией и решили узнать, что случилось.
«Автоледи пояснила, что во время движения ее автомобиль начало уводить в сторону. Остановившись, она увидела, что на одном из колес повреждена шина, а самостоятельно заменить колесо не смогла», - рассказали в областной ГАИ.
Инспекторы поставили колесо на место и, проверив, что машина может ехать, пожелали женщине счастливого пути.
В Госавтоинспекции напомнили номера телефонов, по которым участники дорожного движения могут обратиться за помощью: 59-90-02, 59-90-03, 02 и 102.
Ранее в Пензе сотрудники ДПС помогли водителю загоревшейся «Лады-Калины». Его машина воспламенилась на улице Луначарского, прямо на проезжей части.
