В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине

03.11.2025 | 11:09

В Сердобском районе инспекторы дорожно-патрульной службы пришли на выручку растерянной женщине, стоявшей у машины со спущенным колесом.

Полицейские заметили на дороге ВАЗ с включенной аварийной сигнализацией и решили узнать, что случилось.

«Автоледи пояснила, что во время движения ее автомобиль начало уводить в сторону. Остановившись, она увидела, что на одном из колес повреждена шина, а самостоятельно заменить колесо не смогла», - рассказали в областной ГАИ.

Инспекторы поставили колесо на место и, проверив, что машина может ехать, пожелали женщине счастливого пути.

В Госавтоинспекции напомнили номера телефонов, по которым участники дорожного движения могут обратиться за помощью: 59-90-02, 59-90-03, 02 и 102.

Ранее в Пензе сотрудники ДПС помогли водителю загоревшейся «Лады-Калины». Его машина воспламенилась на улице Луначарского, прямо на проезжей части.