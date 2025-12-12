64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков

64-летнего жителя Пензы подозревают в распространении материалов порнографического характера. Полиция выявила более 200 эпизодов преступления.
Правоохранители начали проверку после получения информации о том, что пензенец в соцсети занимается рассылкой интимных снимков.
Личность мужчины установили, он не стал отрицать вину.
По его словам, он отправлял пользователям свои личные порнографические снимки, чтобы в дальнейшем завязать с ними знакомство.
В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
