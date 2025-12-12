Криминал

64-летний пензенец разослал сотни порнографических снимков

Печать
Telegram

64-летнего жителя Пензы подозревают в распространении материалов порнографического характера. Полиция выявила более 200 эпизодов преступления.

Правоохранители начали проверку после получения информации о том, что пензенец в соцсети занимается рассылкой интимных снимков.

Личность мужчины установили, он не стал отрицать вину.

По его словам, он отправлял пользователям свои личные порнографические снимки, чтобы в дальнейшем завязать с ними знакомство.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети