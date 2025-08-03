В Пензе мать не может вернуть детей после смерти мужа на СВО

03.08.2025 | 15:06

В Пензе женщина, потерявшая мужа на СВО, не может вернуть детей. Вдова имела проблемы с алкоголем, и теперь муниципальные службы не верят, что она станет хорошей матерью.

О сложной ситуации рассказала уполномоченная по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

По словам детского омбудсмена, женщине необходима реальная помощь, но социальные службы и органы опеки сомневаются в искренности ее намерений.

«Договорились с руководителем центра «Спасение надежды», что совместно примем участие в заседании муниципальной комиссии по рассмотрению вопроса о целесообразности возвращения детей матери для совместного проживания в центре. Мы на стороне защиты прав каждого ребенка быть с мамой!» - сообщила Столярова.

Ранее детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с возвращением двух дочерей женщине, оказавшейся в депрессии после гибели мужа на СВО.