Пензенец случайно купил машину, угнанную в Канаде

04.08.2025 | 18:16

Житель Пензы случайно купил машину, которую разыскивал Интерпол, сообщает Baza. Он выяснил это, поехав с семьей отдохнуть в Казань.

Горожанин 5 лет копил деньги, в январе 2024-го приобрел автомобиль Honda и сразу поставил его на учет.

Через полтора года мужчина повез семью посмотреть Казань и припарковался в запрещенном месте. Машину увезли на штрафстоянку.

Когда пензенец приехал за ней, оказалось, что Honda находится в розыске Интерпола - ее угнали в Канаде. Сначала в отношении мужчины возбудили уголовное дело, но потом прекратили. Автомобиль ему передали на ответственное хранение.

По данным «Базы», это не первый случай конфискации автомобилей по причине розыска Интерпола. «Владельцы изъятых авто при совершенно разных обстоятельствах узнали, что их машины «угнаны»: кто-то - при получении номеров, кто-то - при попытке продать автомобиль. Одни пострадавшие уже направили досудебные претензии в автосалоны и поставщикам, другие подали иски в суд», - уточняет телеграм-канал.