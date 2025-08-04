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Из жизни

Пензенцы надеются на исчезновение питбайкеров с 1 сентября

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Жители разных районов Пензы жалуются, что совершенно измучены: по ночам им не дают спать мотоциклисты, которые каждый год в большом количестве появляются на дорогах, едва сходит снег.

В понедельник, 5 августа, житель Шуиста поделился с PenzaInform.ru видеозаписью, сделанной из многоквартирного дома в 0:15. Он записал шум, который ему приходится слушать каждую ночь.

«Когда закончится этот кошмар?! Людям с утра на работу - невозможно заснуть! У нас в городе закон о тишине вообще не работает!» - констатировал пензенец.

Видео, размещенное в телеграм-канале PenzaInform, собрало множество комментариев. Та же проблема оказалась у жителей Терновки, Арбекова, Севера, Южной Поляны, Заводского района и др. По словам пензенцев, мотоциклисты начинают колесить по городу с 22:00-23:00.

«Этих малолеток напороть, а родителей оштрафовать! Госавтоинспекторы этот громкий контингент вообще не слышат и не видят... Это нормально?!», «Мы пенсионеры, не можем заснуть до утра, когда эти гоняют по улицам, проспекту Строителей. Везде шум от этих гонщиков, когда ГАИ наведет порядок на дорогах города Пенза в ночное время?», «А звуки такие разные: рев, треск, хлопки! Слушаешь: не беспилотник ли трещит? В такое сложное время это надо запретить категорически!!!», «Причем по звукам разгоняются так, что я боюсь в один прекрасный момент услышать звук столкновения», - поделились горожане.

Люди предположили, что ситуация изменится только в сентябре - «когда эти гонщики в школу уйдут».

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