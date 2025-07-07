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Происшествия

В Пензенской области за выходные пострадали 2 юных мотоциклиста

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В Пензенской области за выходные случилось несколько ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами.

В субботу, 5 июля, в 15:10 на Элеваторной улице станции Ардым в Пензенском районе столкнулись мотоцикл Motoland с 12-летним мальчиком за рулем и автомобиль Toyota Camry, им управлял 57-летний мужчина. Юного водителя госпитализировали с травмами.

В воскресенье, 6 июля, похожая авария случилась на улице Восточной в городе Сурске. Там в ДТП попал 13-летний подросток на Motoland GPX. В 19:55 он столкнулся с «Ладой-Калиной», за рулем которой был 52-летний водитель.

Мотоциклиста тоже госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в областной ГАИ.

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