Из жизни

Участие в СВО изменило жизнь должника из Кондольского района

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В Кондольском районе 39-летний отец пересмотрел свои взгляды на жизнь после участия в специальной военной операции.

Ранее мужчина не заботился о финансовом благополучии сына, задолжав ребенку более 500 000 рублей алиментов.

За восстановление справедливости взялись приставы. Они разъяснили родителю, что бывает за неисполнение судебного решения.

«В тот момент гражданин, осознав всю тяжесть своего положения, пересмотрел свое отношение к происходящему и принял важное для себя решение подписать контракт с Министерством обороны РФ», - сообщили в областном УФССП России.

Вернувшись из зоны СВО в отпуск, отец погасил всю задолженность.

Это не первый случай, когда алиментщики уходят воевать, чтобы рассчитаться со своими детьми. Ранее так же поступил 29-летний пензенец: он подписал контракт с Минобороны после разговора с приставом.

Военнослужащий воспользовался законом, который вступил в силу 1 декабря 2024 года. Правовая норма позволяет списать всю задолженность, в том числе просроченную, участникам СВО и их супругам.

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