В Пензе у участника СВО арестовали счета и забрали деньги

18.06.2025 | 16:25

Пензенец, участвующий в специальной военной операции, с помощью прокуратуры добился снятия ареста со своих счетов.

У мужчины была задолженность по кредитным платежам. Приставы возбудили исполнительное производство и наложили арест на банковские счета военнослужащего.

Участник СВО попросил их приостановить процесс, но заявление проигнорировали, а на деньги обратили взыскание.

Тогда мужчина обратился в надзорный орган. Прокурор внес руководителю УФССП России по Пензенской области представление.

«Права участника СВО восстановлены, исполнительное производство приостановлено, арест со счетов снят, необоснованно взысканные денежные средства возвращены военнослужащему. Виновное должностное лицо службы судебных приставов привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.