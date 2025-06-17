Зареченец предпочел не отдавать долг дочери и попал под суд

17.06.2025 | 10:17

48-летний житель Заречного предстал перед судом за неуплату алиментов. Мужчина задолжал дочери более 1,8 млн рублей.

Мужчину обязали выплачивать алименты в 2012 году. Однако он систематически отказывался содержать ребенка, за что в отношении нерадивого отца составили административный протокол.

«Несмотря на наличие реальной возможности выплатить долг, в период с октября 2024 года по декабрь 2024 года никаких действий по выплате алиментов он не предпринимал. К исполнению обязательства, установленного решением суда, мужчина также не приступил и никакой финансовой поддержки ребенку не оказывал», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

На суде зареченец полностью признал свою вину.

Ему назначили 6 месяцев исправительных работ. 10% из заработка мужчины будут удерживать в доход государства.