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Из жизни

В Пензе ястреб прилетел к окну дома на улице Кижеватова

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В среду, 18 июня, жители Окружной стали свидетелями необычной сцены. На окно дома № 6 на улице Кижеватова приземлился молодой ястреб.

Кадры появились в Сети. На них видно птицу, сидящую на решетке окна. Автор ролика пытается привлечь внимание пернатого, и тот поворачивает голову в сторону камеры.

«Привет! Ты смотришь на меня, а я на тебя. Не бойся», - смеется девушка.

По словам очевидицы, ястреба чуть не растерзали вороны. Они и загнали птицу на окно.

Это не первый случай, когда хищники подлетают близко к людям. В декабре 2018 года ястреб приземлился на балкон пензенца с улицы 8 Марта.

В сентябре 2016-го горожане заметили ястреба-тетеревятника на улице Медицинской: он сидел на крыше беседки детского сада и пристально смотрел в сторону малышей. Местные жители рассказали, что не раз видели эту птицу в предыдущие несколько недель.

В августе 2007-го рядом с детским садом на улице Рахманинова ястреб-тетеревятник напал на голубя. Позже пензенцы поймали хищную птицу и отнесли в зоопарк.

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Источник — видео и фото группы «Пенза Новости»
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