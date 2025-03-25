Пензенец отправился в зону СВО после разговора с приставом

25.03.2025 | 16:20

29-летний должник из Пензенского района отправился в зону СВО. На этот шаг он решился после беседы с судебным приставом.

Молодой мужчина имел долговые обязательства перед кредиторами. Кроме того, он должен был возместить ущерб, который нанес своими преступлениями. Общая сумма превышала 300 000 рублей.

При встрече пристав подробно объяснил сельчанину, чем грозит уклонение от исполнения обязательств. В итоге мужчина решил подписать контракт с Минобороны РФ.

«Долги грозили поглотить его будущее, но один смелый шаг превратил угрозу в возможность начать с чистого листа», - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Новоявленный военнослужащий воспользовался законом, который вступил в силу 1 декабря 2024 года. Правовая норма позволяет списать всю задолженность, в том числе просроченную, участникам СВО и их супругам.