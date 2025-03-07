В Сурске олень доверчиво взял угощение из рук горожанки

07.03.2025 | 08:10

В Городищенском районе пятнистые олени выходят из леса к жителям Сурска. Одной из местных жительниц даже удалось покормить животное.

На кадрах, предоставленных Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, видно, как копытное доверчиво принимает угощение и не обращает внимания на лай собаки.

Тем не менее специалисты напомнили, что поведение дикого животного непредсказуемо.

«Пожалуйста, соблюдайте осторожность! Не подходите к животным слишком близко, держитесь на безопасном расстоянии и не пытайтесь их кормить», - предупредили в минлесхозе.

Олени не в первый раз появляются на улицах Сурска. Так, 1 августа 2024 года по городу прогулялось целое стадо лесных гостей. А в ноябре 2023-го горожане видели животное во дворе многоэтажки.