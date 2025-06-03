Происшествия

В Мокшанском районе автомобилист насмерть сбил лося

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В Мокшанском районе в ДТП погиб лось. Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Водитель легкового автомобиля сбил внезапно выбежавшее на дорогу дикое животное», - уточнили в пресс-службе.

Ущерб охотничьему фонду составил 80 тысяч рублей.

Это не первый случай гибели сохатых: только в апреле стало известно о четырех таких инцидентах, произошедших как на трассе, так и на железной дороге. Причем одно столкновение случилось в черте Пензы - в Ахунах.

В мае - начале июня у лосих рождаются телята, и молодые особи вынуждены держаться в стороне от взрослых животных. Зачастую они дезориентируются и неожиданно выходят на дороги, а также могут забредать в населенные пункты.

Так, 2 июня лось оказался в Кузнецке. Испуганное животное заметили рядом со школой № 17. Его удалось вернуть в лес.

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Источник — фото pxhere.com
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