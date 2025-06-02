В Кузнецке у школы заметили молодого лося

02.06.2025 | 16:14

В Кузнецке спасли молодого лося. Испуганное животное заметили утром в понедельник, 2 июня, рядом со школой № 17.

Кадры с лесным гостем опубликовали в местной группе соцсети «ВКонтакте». «Проезжали мимо в 5:30, лосенок тихо-мирно сидел под деревом. Такой хорошенький. Полиция стояла, охраняла его», - рассказала в комментариях к посту кузнечанка.

Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном минлесхозе, животное уже вернули в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось о том, что в Кузнецком районе спасли лосенка, который остался без матери.

Детеныша, которому было не больше недели, заметили охотинспекторы. Они ждали, что лосиха вернется за ним, но этого не случилось. Тогда специалисты забрали животное и передали его под надзор ветеринаров.

Фото 2 и 3 - кадры с видео областного минлесхоза.