В Пензе спасатели достали котят, упавших в шахту воздуховода

02.06.2025 | 12:28

В Пензе сотрудники пожарно-спасательного центра помогли трем котятам, оказавшимся в шахте воздуховода в двухэтажном административном здании на Рахманинова, 28а.

ЧП случилось в пятницу, 30 мая. Животные упали в вентиляционный канал, и людям не удалось самостоятельно их вытащить.

На помощь пришли спасатели. Они разобрали воздуховод, используя перфоратор и шанцевый инструмент, добрались до котят и вызволили их наружу, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Специалисты нередко спасают животных, оказавшихся в беде. В апреле они вытащили собаку из затопленного погреба гаража в Складском переулке.

В мае прошлого года спасатели помогли двум собакам: одна провалилась вяму с водой, другая упала в колодец глубиной около 4 метров.

В том же году сотрудники ППСЦ достали кота из вентиляционной шахты. Они демонтировали панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь истощенное животное, просидевшее в ловушке несколько дней.