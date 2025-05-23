Общество

Названы самые опасные для детских зубов сладости

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Любые сладости в большом количестве вредны для зубов ребенка, а самые опасные - те, которые прилипают к зубам. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина.

По ее словам, наиболее вредными считаются леденцы, тянучки, карамель.

«Они могут надолго прилипать к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса», - объяснила врач.

Вреден детским зубам и молочный шоколад, так как в нем обычно содержится больше сахара и добавок, негативно влияющих на эмаль.

«А вот горький шоколад, натуральная пастила и мармелад, если, конечно, ребенок их потребляет в умеренных количествах, вполне безопасны для зубов. Главное - знать меру. Также, чтобы минимизировать вред, сразу после сладкого рекомендуется почистить зубы или хотя бы прополоскать рот», - добавила Людмила Шемякина.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не есть сладкое чаще чем 1 раз в неделю. Однако добиться этого от детей очень сложно, поэтому следует давать ребенку лакомства максимум 1 раз в день. При этом важно не заменять ими полноценный прием пищи.

«Также немногие родители знают о существовании конфет с ксилитом, который представляет из себя заменитель сахара, обладающий противомикробным действием. И такие сладости вполне могут заменить обычные конфеты», - добавила стоматолог.

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Источник — фото pxhere.com
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