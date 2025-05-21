Никольчанку, отказавшуюся работать на благо общества, арестовали

21.05.2025 | 21:32

В Никольском районе 29-летняя местная жительница попала под арест из-за нежелания выполнять общественные работы.

Женщина, лишенная родительских прав, накопила долг по алиментам - более 200 000 рублей. Нерадивую мать привлекли к административной ответственности и назначили ей 180 часов общественных работ.

Однако никольчанка отбыла только 20 часов, а затем предпочла забыть о наказании и вернуться к праздному образу жизни. К судебному приставу-исполнителю она не являлась.

За уклонение от наказания на женщину составили новый административный протокол. Судья назначил ей четверо суток ареста.

«Во время заседания гражданка снова продемонстрировала неподобающее поведение, нарушая установленный порядок в зале суда. За данное правонарушение в отношении нее составили еще один административный протокол», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

После разбирательства никольчанке назначили штраф.