30-летний пензенец сотрудничал с украинской разведкой

27.05.2025 | 17:23

В Пензенской области 30-летнего местного жителя обвиняют в государственной измене.

Установлено, что мужчина в интернете установил и поддерживал контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«По заданию куратора он собрал и передал ему сведения, содержащие персональные данные военнослужащих, принимающих участие в проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, предполагая наступление для них негативных последствий», - сообщила официальный представитель регионального УФСБ России Елена Майкова.

Противник мог использовать эту информацию против ВС РФ.

Когда преступление вскрылось, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас документируются дополнительные эпизоды противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования.